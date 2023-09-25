Жители Башкирии могут получить «скидку» на оплату ЖКУ

11:29, 25 сен 2023

В Башкирии определенные группы граждан имеют право на получение социальной поддержки от государства для оплаты ЖКУ. Аналитики из Башкортостанстата рассчитали средний размер такой финансовой помощи.

Согласно официальной информации, за первые полгода 2023 года этой «скидкой» воспользовались около 590 000 жителей региона, что составляет 14,4 процента от общего числа населения РБ. Средний размер ежемесячных выплат составил почти 776 рублей на каждого получателя.

Субсидии на оплату коммунальных услуг были предоставлены 68 000 семей (или 3,9 процента от общего числа семей в республике). Средний размер ежемесячных выплат на семью за первые два месяца 2023 года составил 2324,1 рубля. Нуждающиеся семьи получили субсидии на сумму более 950 миллионов рублей.

Уточняется, что получить субсидии на оплату ЖКУ могут граждане с низким доходом, арендующие жилье у государства, частных лиц, а также члены жилищных кооперативов и собственники жилья.

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Автор: Семен Подгорный