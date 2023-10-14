Жители Башкирии массово жалуются Хабирову на холод в квартирах

12:46, 14 окт 2023

Уфимцы и жители других городов Башкирии продолжают массово жаловаться на отсутствие отопления в домах, заваливая страницу Хабирова в соцсетях. Подачу тепла должны были завершить еще 12 октября, однако, по словам жильцов, они по-прежнему мерзнут в своих квартирах.

Большинство обращений поступает из столицы республики - города Уфы. Горожане отмечают, что оставляют заявки в call-центрах, но это не приносит никакого результата. Люди сетуют, что в неотапливаемых квартирах вынуждены находиться малолетние дети и пожилые граждане.

Так, жительница Уфы Гузель возмущена тем, что на улице Бакалинской до сих пор нет отопления. По ее словам, ЖЭУ бездействует, занимаясь лишь приемом заявок от населения. Диспетчер со смехом сообщает, что она выполняет свою работу, передает все мастеру, а дальше это уже не ее забота. Ситуационный центр тоже принимает заявки, но ничего не предпринимает. В итоге - сплошные колл-центры по приему заявок, но никаких действий. Гузель возмущена - к кому же тогда обращаться?

Похожая ситуация и на проспекте Октября. Как рассказал Алексей, в доме 176/1 по-прежнему холодно, несмотря на 14 октября. Никаких гидроиспытаний не проводилось, отопление так и не включили, из-за чего в квартирах мерзнут дети. На улице по ночам всего 4 градуса. Алексей просит разобраться в сложившейся ситуации, поскольку звонки в различные центры бесполезны - там либо никто не берет трубку, либо все на факсах.

Похожая ситуация и на улице Батырской. Как рассказала Рузалия, в доме 8/1 мерзнут люди во всех квартирах. Несмотря на поданные заявки в течение трех дней, ЖЭУ даже не реагирует. Рузалия возмущена - за что же они платят деньги, если в квартирах холоднее, чем на улице? Она просит принять меры, поскольку их никто не слышит, а дети вынуждены мерзнуть дома.

Отвечая на эти сообщения, районные администрации объясняют, что в некоторых домах отсутствие тепла возможно по причине нестабильности гидравлического режима из-за воздушных пробок при пуске и остановке циркуляции. Также проблемы могут возникнуть из-за отсутствия доступа на верхние этажи для устранения таких пробок.

В Орджоникидзевском районе Уфы пояснили, что начало подачи тепла не означает его мгновенного появления в домах. Это связано с инертностью и разветвленностью системы теплоснабжения. Кроме того, жители верхних этажей должны пропустить специалистов для выпуска воздуха.

Проблемы с подачей тепла есть и в других городах Башкирии. Поступают жалобы из Стерлитамака

Например, в Стерлитамаке на улице Льва Толстого, 15 в одном из домов холодно уже несколько дней. Как рассказала местная жительница Ольга, ее пожилая мама-ветеран очень мерзнет. Несмотря на обращения, проблему пока не решили из-за завоздушивания системы, как пояснили в мэрии.

А в Мелеузе с 2 октября нет отопления на улице Октябрьской, 6. Звонки в аварийную службу игнорируются, как и обращения в местную администрацию. Дозвониться в ЖЭУ тоже не удается, сетует одна из горожанок.

Таким образом, проблема с подачей тепла остро стоит во многих населенных пунктах Башкирии. Несмотря на многочисленные обращения, тепло в домах появляется с большими задержками, из-за чего жители, в том числе дети и пожилые, вынуждены мерзнуть в собственных квартирах.

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Автор: Семен Подгорный