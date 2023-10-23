30-летний Арсланбек Хайдаров назначен на пост замминистра ЖКХ Башкирии

12:03, 23 окт 2023

30-летнего Арсланбека Хайдарова, уроженца башкирского города Мелеуза , назначили на должность замминистра жилищно-коммунального хозяйства республики. Об этом сообщила информационная служба ведомства.

Несмотря на молодой возраст, Хайдаров уже имеет опыт работы в сфере ЖКХ. Получив диплом по специальности "экономист" он начал трудовую деятельность в администрации города Кумертау , где занимал должность в отделе предпринимательства и потребительского рынка.

В период с 2018 по 2019 год Арсланбек Хайдаров исполнял обязанности начальника этого отдела, после этого (в 2020 году) перешел на работу в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. В ведомстве Хайдаров в течение трех лет возглавлял отдел по благоустройству дворовых территорий.

Новое назначение Арсланбека Хайдарова на пост замминистра регионального ЖКХ произошло на фоне кадровых перестановок в министерстве. В настоящее время его возглавляет исполняющая обязанности Ирина Голованова. До этого пост руководителя МинЖКХ занимал Борис Беляев, который был снят с должности после возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке недостроенных очистных сооружений в Кумертау.

Читайте также: В Башкирии определился куратор спортивной сферы в правительстве

Автор: Семен Подгорный

Фото: Арсланбек Хайдаров / vk.com