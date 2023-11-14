Для Башкирии установили предельный индекс изменения платы за ЖКУ в 2024 году

Правительство Российской Федерации установило предельные индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги для всех регионов страны на период 2024-2028 годов. Это следует из распоряжения, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, местные власти должны ориентироваться на установленные значения индексов при формировании тарифов на ЖКУ. Таким образом, от них зависит предельно допустимый размер повышения платы за коммунальные услуги для населения.

Для Республики Башкортостан индекс изменения платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2024 года установлен в размере 10,9%. Это означает, что повышение тарифов для жителей региона не должно превышать данный процент. При этом предельно допустимое отклонение от установленной величины индекса может составлять 4,9% в сторону уменьшения или увеличения в 2024 году и 2,1% в последующие годы.

Для сравнения, в Москве аналогичный индекс на 2024 год утвержден на уровне 11%, в Санкт-Петербурге - 9,8%, в Омской области - 14%, в Республике Хакасия - 4%. Предельные отклонения от значений индексов также установлены индивидуально для каждого региона Российской Федерации и могут варьироваться от нуля до 10,8%.

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Автор: Семен Подгорный