Многодетные семьи могут избавить от оплаты ЖКУ

Вопрос об освобождении многодетных семей от оплаты жилищно-коммунальных услуг вновь поднимается на государственном уровне. Так, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила с инициативой закрепить на федеральном уровне положение о полном освобождении таких семей от платы за ЖКУ.

По ее мнению, это послужит дополнительной мерой поддержки рождаемости и повышения статуса многодетных семей в России. В настоящее время такие семьи получают лишь частичные компенсации расходов на оплату ЖКУ, размеры и условия предоставления которых сильно варьируются в разных регионах. А между тем, полное освобождение от данных платежей могло бы стать весомым стимулом для рождения третьего и последующих детей.

Для реализации своего предложения Ирина Волынец направила обращение заместителю председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой. В письме омбудсмен призывает поддержать инициативу об установлении социального норматива площади жилья на каждого члена многодетной семьи. То есть семьи должны будут платить за ЖКУ только в случае превышения данного норматива, а в остальных случаях освобождаться от платы.

Пока неизвестно, каков будет размер упомянутого социального норматива жилплощади, а также каким окажется отклик властей на инициативу регионального уполномоченного по правам ребенка.

Читайте также: Для Башкирии установили предельный индекс изменения платы за ЖКУ в 2024 году

Автор: Семен Подгорный