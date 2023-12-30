Оплата ЖКХ в Уфе ударит по кошельку: посчитали, на сколько вырастут счета

Власти Башкирии уже начали готовиться к росту цен на коммунальные услуги в следующем году. Глава республики подписал распоряжение, согласно которому предельное увеличение тарифов составит 13,6%. Но на сколько конкретно в рублях вырастет плата за "коммуналку" для жителей Уфы? Давайте посчитаем на примере однокомнатной квартиры.

Изменение стоимости водоснабжения

Для расчетов возьмем квартиру площадью около 35 квадратных метров. В настоящее время тариф на холодное водоснабжение от "Уфаводоканала" - 30,79 рублей за кубометр, а водоотведение - 33,88 рублей. Также оплачивается холодная вода для горячего водоснабжения и водоотведение по тем же тарифам.

В ноябре текущего года за водоснабжение и водоотведение начислено 582 рубля. Расход холодной воды составил 9 кубометров, что обошлось в 277,1 рубля, а за отведение 9 кубометров заплачено 304,9 рубля.

С учетом максимального индекса 14% тариф на холодную воду вырастет примерно до 35 рублей, а водоотведение - до 38,6 рубля. При таких расценках и том же потреблении сумма к оплате составит уже 662,4 рубля.

Новые тарифы на электричество

В квартирах, где установлена электрическая плита, жители Уфы платят за электроэнергию 2,81 рубля за 1 кВт⋅ч. В ноябре текущего года выставлен счет на сумму 480,51 рубля.

Повышение оплаты за отопление

C 1 июля 2024 года тариф на электроэнергию для населения вырастет на 8,9% и составит 3,06 рубля за 1 кВт⋅ч. Соответственно, при неизменном потреблении плата увеличится до 523,2 рубля.

В домах, обслуживаемых МУП "УИС", нынешний тариф на отопление и горячую воду - 2559,1 рубля за 1 Гкал. В ноябре уфимец заплатил за отопление 1765,77 рублей, а за горячую воду - 383,86 рубля. Всего 2149,63 рубля.

C учетом индексации на 12% новый тариф составит 2866,19 рублей за 1 Гкал. Следовательно, при сохранении объемов потребления плата за отопление и горячую воду вырастет до 2407,5 рублей.

Повышение тарифа на вывоз мусора

Рост расходов на содержание дома

В многоквартирных домах Уфы плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) взимается по тарифу 89,8 рубля с человека. После индексации с 1 июля 2024 года тариф увеличится до 97,89 рубля.

Помимо вышеперечисленного, собственники квартир оплачивают услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома - освещение подъездов, работу домофонов, уборку лестничных клеток и пр. В нашем примере эти расходы в ноябре 2023 года составили 925 рублей.

Что по итогу

Таким образом, ежемесячные расходы на коммунальные услуги для однокомнатной квартиры в Уфе в настоящее время составляют чуть более 4200 рублей. С учетом запланированного повышения тарифов с 1 июля 2024 года сумма к оплате вырастет примерно на 500 рублей.

Положительным моментом является то, что в ближайшие полгода тарифы останутся на прежнем уровне. Напомним, что в 2023 году плата за коммунальные услуги для населения Башкирии не индексировалась.

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Автор: Семен Подгорный