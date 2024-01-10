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Принято важное решение: пенсионеры могут не платить за коммунальные услуги

Принято важное решение: пенсионеры могут не платить за коммунальные услуги

Согласно новому постановлению правительства, вступающему в силу 10 января 2024 года, пенсионеры получат возможность значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг. Для получения льгот были упрощены требования, однако есть ряд условий, при которых пожилые граждане смогут не платить за воду, отопление и другие услуги ЖКХ.

В частности, пенсионер имеет право отказаться от оплаты счетов за коммунальные услуги, если они были предоставлены с нарушением установленных норм. Например, если вместо горячей воды в кране течет холодная или вода имеет неестественный цвет или запах. В таких случаях необходимо подать письменное заявление в управляющую компанию с приложением фото- или видеоподтверждения факта нарушения. Размер компенсации может достигать 50% суммы платежа.

Еще одним основанием для отказа от оплаты является наличие в квартире индивидуальных приборов учета, показания которых по тем или иным причинам не учитываются при начислении платы за коммунальные услуги. В таком случае пенсионер может подать заявление с требованием пересчитать платежи в соответствии с реальным потреблением.

Нововведения позволят пожилым гражданам экономить на ЖКХ и отстаивать свои права в случае предоставления услуг ненадлежащего качества. Упрощение процедуры получения льгот станет хорошей поддержкой для малообеспеченных пенсионеров.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсионеры
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