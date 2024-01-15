Все, указ подписали. В квитанциях ЖКХ появится новая графа оплаты

Нововведения в сфере жилищно-коммунальных услуг не заставили себя ждать в наступившем году. Как стало известно, уже с 1 февраля 2024 года в платежных документах за коммунальные ресурсы по всей России появится дополнительная графа «Перерасчет». Это связано с тем, что в последнее время ресурсоснабжающие организации столкнулись со значительным ростом своих расходов.

Для того, чтобы как-то компенсировать эти незапланированные траты, было принято решение скорректировать размер платы за январь с последующим отображением перерасчетов в отдельной графе квитанций. Иными словами, многие граждане в ближайшее время получат уведомления об изменении суммы к оплате за прошлый месяц. При этом в ряде случаев перерасчет может быть и отрицательным.

К примеру, если в многоквартирном доме имели место различные технические неисправности, из-за которых температура в квартирах была существенно ниже нормы, то соответствующая компенсация будет вычтена из общей платы за коммунальные услуги. То есть фактически сумма к уплате может даже снизиться.

В связи с нововведениями эксперты рекомендуют гражданам быть особенно внимательными при получении и оплате квитанций ЖКХ в ближайшее время. Если возникнут какие-либо вопросы по поводу начислений или перерасчетов, лучше сразу обратиться за разъяснениями в обслуживающую управляющую организацию или ресурсоснабжающее предприятие. Своевременное выяснение всех неясных моментов поможет избежать недоразумений и возможных штрафных санкций за несвоевременную оплату.

Изображение от Drazen Zigic на Freepik

Автор: Семен Подгорный