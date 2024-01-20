Россиянам с батареями в квартирах объявили о важном правиле: все придется менять — суд поставил точку

В последнее время в России активно обсуждается вопрос о том, что управляющие компании могут быть вынуждены заменять радиаторы отопления в квартирах, даже если на них установлены запорные вентили. Данная проблема затрагивает интересы многих граждан, поскольку непосредственно влияет на их расходы на коммунальные услуги.

Юрист прокомментировал ситуацию, связанную с судебным разбирательством по этому поводу. Один из жильцов попросил управляющую компанию заменить батарею отопления, однако получил отказ. Сотрудники УК установили в квартире запорные краны, что по закону является формальным основанием для того, чтобы отказать в замене отопительных приборов.

Действительно, сегодня согласно нормативным актам, если в квартире присутствуют запорные устройства, затраты на установку новых радиаторов ложатся на плечи собственников жилья. Однако суд установил, что при определённых обстоятельствах управляющая компания всё же может быть вынуждена профинансировать подобные работы. В описываемой ситуации судьи обязали УК заменить батареи отопления за свой счёт, так как запорные краны были смонтированы уже после демонтажа неисправного отопительного прибора.

Стоит помнить, что отопительные радиаторы являются частью общедомового имущества. Поэтому если собственник квартиры сам не устанавливал запорную арматуру, то он имеет право требовать бесплатной замены батарей. Этот судебный прецедент необходимо принимать во внимание гражданам при возникновении аналогичных конфликтных ситуаций с управляющими организациями.

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Автор: Семен Подгорный