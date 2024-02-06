Стало известно, кто из пенсионеров в Башкирии может не платить за ремонт и вывоз мусора

В статье юриста Ирины Сиваковой, опубликованной на портале «Юридические тонкости», рассматриваются категории пенсионеров, которые могут быть освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт и платы за вывоз твердых коммунальных отходов.

Сивакова отмечает, что полное освобождение от взносов на капремонт предоставляется пенсионерам, проживающим в квартирах, признанных аварийными. Также взносы не начисляются в новостройках в течение нескольких лет после сдачи дома в эксплуатацию и в домах, где менее пяти квартир.

Кроме того, от уплаты взносов могут быть освобождены пенсионеры преклонного возраста, являющиеся собственниками жилья, не работающие или проживающие с другими неработающими пенсионерами либо инвалидами 1-2 группы.

Пенсионерам, достигшим 70 лет, предоставляется компенсация 50% взносов на капремонт, а в 80 лет — полная компенсация. Размер компенсации рассчитывается от норматива, а не от суммы в квитанции. Право на льготы по капремонту также имеют пенсионеры, награжденные особыми званиями и наградами. В некоторых регионах льготы получают ветераны труда, почетные доноры и другие категории пенсионеров.

Пенсионеры-федеральные льготники могут претендовать на компенсацию расходов на коммунальные услуги, в том числе частичное освобождение от платы за вывоз твердых коммунальных отходов.

Автор: Семен Подгорный