Владельцам квартир с счетчиками воды выставили счета на 18 000 рублей. Что делать?

Согласно информации, предоставленной юристом Ириной Сиваковой, владельцев квартир, где установлены счетчики, ожидают неприятные сюрпризы в ближайшее время.

По словам Сиваковой, недавно был создан новый прецедент судебной практики, который теперь могут использовать ресурсоснабжающие организации по всей стране для наказания собственников жилья. Все началось с рассмотрения одного конкретного случая в многоквартирном доме. Хозяйка квартиры решила установить новые счетчики воды и обратилась в местный водоканал, чтобы специалисты приехали и правильно установили приборы - то есть опломбировали их.

Однако после того, как сотрудники ресурсоснабжающей организации установили новые счетчики, хозяйка получила квитанцию на сумму 17 886 рублей. Было обнаружено серьезное нарушение - по заключению экспертов, старые счетчики были демонтированы без участия и записи показаний собственницей. Поэтому женщине выставили завышенный счет, рассчитав плату по повышенному тарифу, умноженному на десять нормативов потребления. Она попыталась оспорить это решение в суде, но коммунальщики выиграли дело, доказав законность такого метода.

Теперь другие владельцы квартир, где установлены счетчики, могут столкнуться с аналогичным необоснованным завышением тарифов, начиная с 7 февраля. По словам Сиваковой, этот прецедент открывает возможность для произвольного наказания граждан со стороны ресурсоснабжающих организаций.

Автор: Семен Подгорный