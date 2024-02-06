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В Госдуму внесли новый закон: пенсионерам больше не придется платить за воду и отопление

В Госдуму внесли новый закон: пенсионерам больше не придется платить за воду и отопление

В Государственную Думу был внесён новый законопроект, призванный улучшить качество жизни пенсионеров в России. Согласно данной инициативе, лица пожилого возраста смогут быть освобождены от оплаты коммунальных услуг в случае их неудовлетворительного качества.

Эти нововведения начнут действовать уже с 1 февраля 2024 года. Они предоставляют пенсионерам важное право — не платить за отопление и горячее водоснабжение, если температура в квартире значительно отклоняется от установленных норм или качество горячей воды не соответствует санитарным требованиям.

Согласно новым правилам, для подтверждения неудовлетворительного качества услуг достаточно предоставить фото- или видеозапись проблемы. Это значительно упрощает процедуру подачи жалобы для пожилых людей. В случае подтверждения факта некачественного предоставления услуги, Верховный суд наделил пенсионеров правом на компенсацию половины стоимости оплаты этих коммунальных услуг.

Такие законодательные изменения призваны создать более комфортные и справедливые условия проживания для лиц старшего поколения. Они защищают интересы пожилых граждан и позволяют им не переплачивать за некачественные услуги ЖКХ. Это важный шаг на пути к повышению качества жизни пенсионеров в России.

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Автор: Семен Подгорный
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