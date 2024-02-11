В Уфе жители многоквартирного дома жалуются на сырость и невыносимый запах в подъезде

В социальных сетях разгорается скандал вокруг многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Набережная реки Уфы 3/3. Жильцы в отчаянии: уже не первый год они вынуждены мириться с антисанитарными условиями, царящими в их подъезде.

Главная проблема – невыносимый запах канализации, который пронизывает все этажи и проникает в квартиры. По словам жильцов, подвал дома буквально затоплен содержимым канализационных труб, а с потолка капает вода. Ситуация усугубляется протекающей крышей, из-за которой жильцов заливает сверху и снизу.

Люди уже не знают, куда обращаться за помощью. Они неоднократно жаловались в администрацию города, но никаких мер до сих пор не было предпринято. Жильцы боятся, что бездействие властей может привести к еще более серьезным последствиям: например, к появлению крыс и других грызунов.

В сложившейся ситуации жильцы дома требуют от администрации города незамедлительного решения проблемы. Они надеются, что их обращения наконец-то будут услышаны, и в подъезде будут проведены необходимые ремонтные работы.

Стоит отметить, что данная ситуация не является единичной. В Уфе и других городах России нередки случаи, когда жилые дома годами находятся в аварийном состоянии, а власти бездействуют.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети