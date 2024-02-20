Кто обязан платить за ремонт отопления? Управляющая компания или собственник?

10:28, 20 фев 2024

Вопрос о том, кто должен нести ответственность за ремонт внутриквартирных систем отопления - собственники квартир или управляющие компании, давно вызывает споры. Недавний судебный процесс пролил свет на эту проблему.

По словам юриста Ирины Сиваковой, описанная ею в Telegram-канале история о порыве батареи и нанесенном ущербе на 300 000 рублей вызвала большой общественный резонанс. Владелец квартиры подал иск против управляющей компании, мотивируя это тем, что система отопления входит в состав общедомового имущества, ответственность за которое несет УК.

Первоначально судья отказал собственнику в удовлетворении иска, сославшись на то, что тот самостоятельно произвел замену старых чугунных батарей и труб на современные пропиленовые. Однако в апелляционной инстанции решение было пересмотрено. Суд указал, что подобные работы могут выполняться лишь при участии квалифицированных специалистов управляющей компании.

УК не удалось предоставить убедительных доказательств своей должной ответственности и приложенных усилий по восстановлению поврежденной системы отопления. В итоге было принято решение о выплате ею компенсации собственнику квартиры в размере 300 000 рублей.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru