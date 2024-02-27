Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » ЖКХ в Башкирии »
logtype

Решение принято: всех владельцев квартиры с отоплением ждет сюрприз с 28 февраля

Решение принято: всех владельцев квартиры с отоплением ждет сюрприз с 28 февраля

09:43, 27 фев 2024

Важные изменения ждут владельцев квартир с отоплением. Новый закон, вступающий в силу 28 февраля, даст им право требовать полной компенсации от управляющих компаний в случае аварий на системах отопления.

Эти революционные поправки были подтверждены решением Верховного суда и сулят серьезные перемены во взаимоотношениях между жильцами и обслуживающими организациями. Как отметил адвокат, специализирующийся в жилищном праве, теперь при значительном ущербе от прорвавшейся батареи или трубы, люди вправе потребовать возмещения средств от управляющей компании.

Решение было принято после ряда гражданских процессов, где суд установил, что ответственность за аварии на внутриквартирных теплосистемах лежит именно на плечах обслуживающей организации. Как один из ярких примеров можно привести случай с жительницей одного из городов, чей дом оказался затоплен после разрыва батареи. Несмотря на первоначальный отказ управляющей компании, активистка добилась решения в свою пользу, создав тем самым прецедент.

Новые правила уже через несколько дней вступят в силу и позволят жильцам чувствовать себя в материальной безопасности в случае такого рода происшествий.

Кто обязан платить за ремонт отопления? Управляющая компания или собственник? Кто обязан платить за ремонт отопления? Управляющая компания или собственник?
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Читайте также

Кто обязан платить за ремонт отопления? Управляющая компания или собственник?
ЖКХ в Башкирии
Кто обязан платить за ремонт отопления? Управляющая компания или собственник?
Полный запрет: для всех жителей квартир в России вводится новое правило
Общество в Башкирии
Полный запрет: для всех жителей квартир в России вводится новое правило
Полный запрет: россиян, имеющих деньги на карте, ждет неожиданный сюрприз
Экономика в Башкирии
Полный запрет: россиян, имеющих деньги на карте, ждет неожиданный сюрприз
Владельцам квартир с счетчиками воды выставили счета на 18 000 рублей. Что делать?
ЖКХ в Башкирии
Владельцам квартир с счетчиками воды выставили счета на 18 000 рублей. Что делать?


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok