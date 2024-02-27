Решение принято: всех владельцев квартиры с отоплением ждет сюрприз с 28 февраля

09:43, 27 фев 2024

Важные изменения ждут владельцев квартир с отоплением. Новый закон, вступающий в силу 28 февраля, даст им право требовать полной компенсации от управляющих компаний в случае аварий на системах отопления.

Эти революционные поправки были подтверждены решением Верховного суда и сулят серьезные перемены во взаимоотношениях между жильцами и обслуживающими организациями. Как отметил адвокат, специализирующийся в жилищном праве, теперь при значительном ущербе от прорвавшейся батареи или трубы, люди вправе потребовать возмещения средств от управляющей компании.

Решение было принято после ряда гражданских процессов, где суд установил, что ответственность за аварии на внутриквартирных теплосистемах лежит именно на плечах обслуживающей организации. Как один из ярких примеров можно привести случай с жительницей одного из городов, чей дом оказался затоплен после разрыва батареи. Несмотря на первоначальный отказ управляющей компании, активистка добилась решения в свою пользу, создав тем самым прецедент.

Новые правила уже через несколько дней вступят в силу и позволят жильцам чувствовать себя в материальной безопасности в случае такого рода происшествий.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru