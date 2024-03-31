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Жители Башкирии могут получить «скидку» на оплату ЖКУ

Жители Башкирии могут получить «скидку» на оплату ЖКУ

10:32, 31 мар 2024

В 2023 году значительная часть населения Башкирии воспользовалась возможностью получить соцподдержку от государства по оплате ЖКУ.

Согласно докладу Башкортостанстата, в прошлом году 588,4 тысячи жителей республики получили социальную поддержку от государства для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем каждый получатель субсидии получал 602,6 рубля ежемесячно.

Помимо отдельных граждан, программа также охватывала семьи. Статистические данные показывают, что 77,4 тысячи семей оформили субсидии на оплату ЖКУ в прошлом году. Средний размер выплат для семей составил 1752,5 рубля в месяц.

Важно отметить, что право на получение субсидий имеют различные категории граждан, включая малоимущих, арендаторов государственного или частного жилья, членов жилищных кооперативов и собственников жилья. Таким образом, программа направлена на поддержку широкого круга населения, учитывая их финансовое положение и жилищные условия.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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