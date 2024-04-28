В ряде районов Башкирии отопление отключат после майских праздников
11:52, 28 апр 2024
В большинстве городов и районов Башкирии отопительный сезон подошел к концу. 53 муниципалитета, включая столицу республики Уфу, уже отключили отопление. Однако в некоторых уголках региона батареи все еще греют.
В 10 муниципалитетах отопительный сезон продлится дольше, возможно, даже до окончания майских праздников. Причина тому - прогнозируемое понижение температуры. По словам министра ЖКХ РБ Ирины Головановой, в Учалинском, Салаватском, Белокатайском и Караидельском районах 4 мая ожидается похолодание до -1°C - -4°C.
Важно отметить, что после завершения отопительного сезона во всех муниципалитетах необходимо провести гидравлические испытания тепловых сетей. Это позволит проверить прочность и плотность труб, а также выявить возможные неполадки перед началом нового отопительного сезона.
Автор: Семен Подгорный
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