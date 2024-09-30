В Башкирии обсудили сроки начала отопительного периода

14:07, 30 сен 2024

На недавнем заседании правительства Республики Башкортостан обсуждался вопрос о начале отопительного периода в регионе. Исполняющая обязанности главы министерства жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова отметила, что решение о дате подключения отопления принимается на уровне местных администраций.

По состоянию на текущий момент, подача тепла началась в 44 муниципальных образованиях, включая города Кумертау, Межгорье, Октябрьский, Сибай, а также ряд сельских районов. Однако в некоторых крупных городах, таких как Салават, Стерлитамак, Уфа, Нефтекамск и Агидель, а также в 19 других муниципалитетах, окончательное решение еще не принято.

На данный момент теплоснабжение обеспечено для 1450 социально значимых учреждений и 1646 многоквартирных жилых домов. Учитывая значительные колебания температуры в течение суток, Голованова предложила рекомендовать всем муниципалитетам начать подачу тепла в социальные объекты с 1 октября, а в жилые дома — с 7 октября.

Автор: Вадим Рудаков