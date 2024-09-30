Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » ЖКХ в Башкирии »
logtype

В Башкирии обсудили сроки начала отопительного периода

В Башкирии обсудили сроки начала отопительного периода

14:07, 30 сен 2024

На недавнем заседании правительства Республики Башкортостан обсуждался вопрос о начале отопительного периода в регионе. Исполняющая обязанности главы министерства жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова отметила, что решение о дате подключения отопления принимается на уровне местных администраций.

По состоянию на текущий момент, подача тепла началась в 44 муниципальных образованиях, включая города Кумертау, Межгорье, Октябрьский, Сибай, а также ряд сельских районов. Однако в некоторых крупных городах, таких как Салават, Стерлитамак, Уфа, Нефтекамск и Агидель, а также в 19 других муниципалитетах, окончательное решение еще не принято.

На данный момент теплоснабжение обеспечено для 1450 социально значимых учреждений и 1646 многоквартирных жилых домов. Учитывая значительные колебания температуры в течение суток, Голованова предложила рекомендовать всем муниципалитетам начать подачу тепла в социальные объекты с 1 октября, а в жилые дома — с 7 октября.

Автор: Вадим Рудаков
Читайте также

В Уфе у граждан есть полное право начинать отопительный сезон по общему решению жителей многоквартирного дома
ЖКХ в Башкирии
В Уфе у граждан есть полное право начинать отопительный сезон по общему решению жителей многоквартирного дома
30-летний Арсланбек Хайдаров назначен на пост замминистра ЖКХ Башкирии
ЖКХ в Башкирии
30-летний Арсланбек Хайдаров назначен на пост замминистра ЖКХ Башкирии
В ряде районов Башкирии отопление отключат после майских праздников
ЖКХ в Башкирии
В ряде районов Башкирии отопление отключат после майских праздников
Стало известно когда отключат отопление в Уфе в 2023 году
ЖКХ в Башкирии
Стало известно когда отключат отопление в Уфе в 2023 году


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok