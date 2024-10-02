Отопительный сезон в Уфе стартует раньше срока
16:53, 02 окт 2024
В Уфе готовятся к раннему похолоданию. Администрация города отреагировала на прогнозы синоптиков, приняв решение о досрочном начале отопительного сезона.
Глава городской администрации Ратмир Мавлиев подписал постановление, согласно которому подача тепла в жилые дома и социальные учреждения начнется 4 октября. Это на день раньше, чем планировалось изначально.
Однако жителям Уфы следует набраться терпения. Мэр города пояснил, что процесс запуска отопления не будет мгновенным.
Градоначальник также обратился к жителям верхних этажей с просьбой о содействии. Он напомнил о необходимости обеспечить доступ специалистам для удаления воздуха из системы отопления. Это техническое мероприятие поможет ускорить процесс прогрева помещений и обеспечить эффективную работу всей системы теплоснабжения.
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