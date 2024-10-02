Отопительный сезон в Уфе стартует раньше срока

16:53, 02 окт 2024

В Уфе готовятся к раннему похолоданию. Администрация города отреагировала на прогнозы синоптиков, приняв решение о досрочном начале отопительного сезона.

Глава городской администрации Ратмир Мавлиев подписал постановление, согласно которому подача тепла в жилые дома и социальные учреждения начнется 4 октября. Это на день раньше, чем планировалось изначально.

Однако жителям Уфы следует набраться терпения. Мэр города пояснил, что процесс запуска отопления не будет мгновенным.

«Наша система теплоснабжения отличается сложностью и большой протяженностью. Поэтому полное прогревание радиаторов во всех квартирах может занять до трех суток с момента начала подачи тепла», — отметил Мавлиев.

Градоначальник также обратился к жителям верхних этажей с просьбой о содействии. Он напомнил о необходимости обеспечить доступ специалистам для удаления воздуха из системы отопления. Это техническое мероприятие поможет ускорить процесс прогрева помещений и обеспечить эффективную работу всей системы теплоснабжения.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: newsbash