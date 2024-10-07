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Башкирия полностью перешла на зимний режим отопления

Башкирия полностью перешла на зимний режим отопления

14:48, 07 окт 2024

Отопительный сезон в Башкирии вступил в активную фазу раньше запланированного срока. По информации республиканского министерства ЖКХ, все муниципальные образования региона начали подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения.

И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова отметила масштабность проведенных работ: коммунальные службы обеспечили теплом более 14 тысяч многоквартирных домов и свыше 4 тысяч социальных объектов по всей республике. На момент подготовки материала 47 муниципальных образований уже полностью завершили подключение систем отопления, а оставшиеся территории планируют закончить все необходимые работы до конца текущего дня.

Специалисты коммунальных служб продолжают работу по наладке систем теплоснабжения, уделяя особое внимание устранению воздушных пробок в отопительных магистралях для обеспечения эффективной циркуляции теплоносителя.

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Автор: Алия Карачурина
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