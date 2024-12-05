Жителям Башкирии предложили оплачивать услуги ЖКХ через мобильное приложение

10:03, 05 дек 2024

Жители Башкирии массово жалуются главе региона Радию Хабирову на «платёжный хаос» в коммуналке. Люди устали получать по 3-5 разных квитанций каждый месяц и просят вернуть единый документ. Но в МинЖКХ уже ответили — бумажного «всё в одном» не будет.

«Тут квитанция за воду, там за свет, здесь за газ... Когда что платить — уже голова кругом», — жалуется местный житель Равиль.

И он не одинок в своём недовольстве. Соцсети главы региона переполнены похожими обращениями, пишет "Новости Башкортостана на сегодняшний день".

Но чиновники нашли другой выход — предлагают забыть про бумажки и уйти в цифру. Решение уже готово — приложение «Госуслуги.Дом». Там можно увидеть все счета разом и заплатить за них через СБП без комиссии. Заодно и показания счётчиков передать.

Для входа достаточно обычного логина от Госуслуг — никакой дополнительной регистрации. Система сама подтянет данные о квартире и счетах. А если что-то не отображается — можно запросить обновление информации.

В общем, чиновники намекают: хватит ждать бумажных квитанций, когда есть удобный способ «закрыть» все платежи одним кликом. Правда, насколько это решение устроит жителей — большой вопрос.

Ранее житель Башкирии пожаловался на вымирание деревень.

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Автор: Семен Подгорный