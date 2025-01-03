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Куда звонить, если мусор в Башкирии не вывозят

Куда звонить, если мусор в Башкирии не вывозят

13:30, 03 янв 2025

В Башкирии жители массово жалуются на переполненные мусорные баки. Особенно остро проблема встала в новогодние праздники, когда контейнеры буквально "трещат по швам".

Роспотребнадзор республики напомнил важное правило: если на улице +5°C или холоднее, мусоровозы должны приезжать минимум раз в три дня. Но что делать, если мусорщиков не видно, а мусор уже вываливается из контейнеров?

Сначала стоит позвонить своему региональному оператору:

  • Живёте в первой зоне? Звоните в "САХ": 8(800) 347-80-03.
  • Вторая или третья зона — ваш оператор "Эко-Сити": 8(347) 298-04-90.
  • Четвёртая зона обслуживается "Экологией Т": 8(800) 250-01-85.
  • Зона 4+ — территория "Чистого города": 8(937)327-97-79.

Номер своего оператора можно найти в квитанции за вывоз мусора. Если после звонка ничего не изменилось — обращайтесь в Роспотребнадзор. Там точно разберутся.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: мусор
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