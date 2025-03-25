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В Уфе назвали условия отключения отопления

В Уфе назвали условия отключения отопления

19:19, 25 мар 2025

Администрация Уфы сообщила о подготовке к завершению отопительного сезона в городе. По информации мэрии, конкретные сроки отключения тепла будут зависеть от погодных условий.

Как уточнили городские власти, отключение отопления произойдет только после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться выше отметки +8°С в течение пяти дней подряд. Об этом информирует портал ГорОбзор.

Синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Уфе будет относительно тепло: днем ожидается +8...+12°С, ночью температура составит от 0 до +3°С. Первого апреля воздух может прогреться до +17°С, но затем последует похолодание — к 9 апреля температура снизится до нуля, а ночью ожидаются заморозки.

Текущий отопительный сезон стартовал 4 октября 2024 года. В прошлом году отопление в жилых домах Уфы отключили 19 апреля.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
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