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Жителей Башкирии ждет значительное повышение платы за капремонт

Жителей Башкирии ждет значительное повышение платы за капремонт

14:00, 01 апр 2025

С мая 2025 года жителям многоквартирных домов Башкирии придётся платить значительно больше за капитальный ремонт. Правительство республики опубликовало постановление на официальном интернет-портале правовой информации о повышении минимального размера взноса на капремонт.

Для владельцев квартир в домах высотой до шести этажей взнос увеличится на 67,5% — с нынешних 7 рублей 46 копеек до 12 рублей 50 копеек за квадратный метр. Жители высоток (свыше шести этажей) будут платить 13 рублей 20 копеек вместо прежних 8 рублей 10 копеек за квадратный метр (рост на 63%).

Согласно документу, в последующие годы тариф продолжит расти — в 2026 и 2027 годах его проиндексируют как минимум на уровень прогнозируемой инфляции в регионе.

Инициатором повышения выступило Министерство ЖКХ Башкирии. Глава ведомства Ирина Голованова объяснила необходимость таких мер желанием увеличить фонд капремонта на 2,9 миллиарда рублей ежегодно. По её словам, это позволит ремонтировать около тысячи многоквартирных домов в год.

После вступления новых тарифов в силу республика существенно улучшит свои позиции в рейтинге регионов по размеру минимального взноса — с 77-го на 33-е место по России и с 12-го на 2-е в Приволжском федеральном округе.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: тарифы капремонт
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