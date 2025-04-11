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В Башкирии ужесточили правила накопления на капремонт: соберешь меньше 60% — потеряешь спецсчет

В Башкирии ужесточили правила накопления на капремонт: соберешь меньше 60% — потеряешь спецсчет

22:19, 11 апр 2025

В Башкирии с апреля 2025 года изменились требования к сбору средств на капремонт для домов с отдельным спецсчетом. Теперь собираемость взносов должна составлять не менее 60% вместо прежних 50%, информирует министерство ЖКХ республики.

Если жильцы не справятся с новым порогом, их ждет передача накоплений региональному оператору капремонта. Схема работает так: Госкомжилстройнадзор РБ выявляет недобор и уведомляет владельца спецсчета, который обязан оповестить собственников о необходимости погасить задолженность.

На исправление ситуации отводится 5 месяцев. Если за этот период собственники погасят долги, средства останутся на спецсчете дома. Если за два месяца до дедлайна проблема не решена, владелец счета должен провести общее собрание жильцов для определения порядка погашения задолженности.

При истечении пятимесячного срока без результата или отсутствии документального подтверждения оплаты Госкомжилстройнадзор в течение месяца сообщает об этом в местную администрацию. Муниципалитет принимает решение о переводе фонда капремонта на счет регионального оператора.

После получения такого решения владелец спецсчета обязан в месячный срок перечислить все средства регоператору, фактически лишаясь автономии в управлении накоплениями на капремонт дома.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Фонд капремонта РБ
Теги: ЖКХ
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