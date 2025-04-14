Глава Башкирии готовит публичную "порку" для чиновников
14:55, 14 апр 2025
Глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил устроить публичное разоблачение руководителям районов, не справляющихся с уборкой улиц. На оперативном совещании в ЦУРе в понедельник руководитель региона получил от контрольного управления целую папку с фотодоказательствами неубранных территорий.
Несмотря на неожиданно выпавший снег, работы по очистке населенных пунктов от зимних накоплений грязи уже стартовали, но темпы явно не устраивают руководителя четырехмиллионной республики.
Хабиров назначил крайний срок — до майских праздников, когда состоится повторный разговор на эту тему. Компрометирующие фотоматериалы переданы в министерство ЖКХ Башкирии с поручением установить особый контроль за ситуацией.
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