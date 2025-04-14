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Глава Башкирии готовит публичную "порку" для чиновников

Глава Башкирии готовит публичную "порку" для чиновников

14:55, 14 апр 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил устроить публичное разоблачение руководителям районов, не справляющихся с уборкой улиц. На оперативном совещании в ЦУРе в понедельник руководитель региона получил от контрольного управления целую папку с фотодоказательствами неубранных территорий.

"Через две недели буду демонстрировать каждому главе эти неприглядные кадры с персональными вопросами", — предупредил Хабиров подчиненных.

Несмотря на неожиданно выпавший снег, работы по очистке населенных пунктов от зимних накоплений грязи уже стартовали, но темпы явно не устраивают руководителя четырехмиллионной республики.

"Не могу каждые две недели отчитывать вас за смет. Вы все серьезные управленцы с тысячами подчиненных. Займитесь этим вопросом", — потребовал глава региона.

Хабиров назначил крайний срок — до майских праздников, когда состоится повторный разговор на эту тему. Компрометирующие фотоматериалы переданы в министерство ЖКХ Башкирии с поручением установить особый контроль за ситуацией.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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