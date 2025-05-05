Глава Башкирии проверил уборку улиц после зимы

14:38, 05 май 2025

5 мая на оперативном совещании в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров потребовал от министра ЖКХ Ирины Головановой доложить о ситуации с уборкой территорий республики после весенних субботников.

По словам руководителя ведомства, муниципалитеты исправили практически все недостатки, на которые ранее указывал глава региона. Состояние городских и сельских территорий сейчас оценивается как удовлетворительное.

«Муниципалитеты предоставили отчёты по каждому выявленному случаю с фотографиями до и после уборки. Мы лично проверяли территории - везде наведена чистота. На некоторых окраинах ещё требуется внимание, но дни чистоты продолжаются согласно утверждённым графикам», - отчиталась Голованова.

Ранее Хабиров жёстко раскритиковал местных руководителей за неспособность организовать качественную уборку населённых пунктов после зимнего сезона. Во время инспекций были выявлены многочисленные скопления мусора и дорожного смета. Губернатор не принял никаких оправданий и поставил жёсткие сроки для исправления ситуации.

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Автор: Семен Подгорный