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Целое село в Башкирии лишилось воды после аварии насосного оборудования

Целое село в Башкирии лишилось воды после аварии насосного оборудования

09:10, 26 май 2025

В селе Айсуак Куюргазинского района Башкирии произошла авария водопроводной системы. Об этом сообщили в МЧС республики.

Из-за поломки насосного оборудования водоснабжение прекратилось для 467 домов, где живут 1380 жителей. Социальные учреждения продолжают работать в штатном режиме.

Для жителей организована доставка воды. В населенном пункте работают три водоразборные колонки, часть домовладельцев использует личные скважины и колодцы. Восстановление насосного оборудования запланировано на дневные часы 26 мая.

Ранее в Куюргазинском районе ребёнок утонул в реке Тугузтемир за неделю до открытия купального сезона. Спасательные службы обнаружили тело девочки через несколько часов поисков

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Куюргазинский район происшествия в Куюргазинском районе коммунальная авария
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