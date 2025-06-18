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Госдума сдвинула срок платы за ЖКУ на пять дней

Госдума сдвинула срок платы за ЖКУ на пять дней

11:01, 18 июн 2025

Депутаты приняли закон, который переносит крайний срок внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменения начнут действовать с марта 2026 года при одобрении Совфеда и президента.

Парламентарии обосновали решение тем, что основная масса граждан России получает заработную плату 12-го или 15-го числа месяца. Новые сроки помогут жильцам избежать задолженностей и штрафных санкций за несвоевременные платежи.

Управляющие компании теперь обязаны направлять квитанции собственникам до 5-го числа вместо нынешнего 1-го. Документ также обязывает судебных приставов публиковать сведения о взыскании коммунальных долгов в государственной информационной системе ЖКХ для повышения прозрачности процедур.

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Автор: Семен Подгорный
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