Уфаводоканал ошибочно выставил пени в июньских квитанциях
12:53, 07 июл 2025
В Уфе произошел технический сбой в системе начислений коммунальных платежей. Пресс-служба ГУП РБ «Уфаводоканал» сообщила о неполадках в программном обеспечении, обрабатывающем лицевые счета абонентов.
В результате ошибки в квитанциях за июнь 2025 года потребителям повторно выставили пени, которые они уже погасили ранее.
Предприятие подчеркивает: доплачивать эти суммы не требуется. Некорректные начисления исправят в следующем месяце.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
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