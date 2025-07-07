Уфаводоканал ошибочно выставил пени в июньских квитанциях

12:53, 07 июл 2025

В Уфе произошел технический сбой в системе начислений коммунальных платежей. Пресс-служба ГУП РБ «Уфаводоканал» сообщила о неполадках в программном обеспечении, обрабатывающем лицевые счета абонентов.

В результате ошибки в квитанциях за июнь 2025 года потребителям повторно выставили пени, которые они уже погасили ранее.

Предприятие подчеркивает: доплачивать эти суммы не требуется. Некорректные начисления исправят в следующем месяце.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash