В Башкирии предложили способ платить меньше за электричество

23:30, 29 авг 2025

Жители многоквартирных домов с солнечными панелями смогут экономить на счетах за электричество. Правительство Башкирии предложило разрешить людям направлять излишки выработанной энергии на оплату собственного потребления, а не только на общедомовые нужды.

По действующему закону, если солнечные батареи на крыше или фасаде дома производят больше энергии, чем нужно для освещения подъездов и работы лифтов, излишки пропадают. Жители не могут использовать их, чтобы уменьшить свои личные счета за свет. По словам и. о. министра строительства Артёма Ковшова, это мешает эффективно использовать возможности солнечной энергетики.

Наглядный пример — уфимский жилой комплекс «Умный дом Гелиос», фасад которого оснащён солнечными элементами. Даже при такой технологии жители не получают максимальной выгоды из-за законодательных ограничений.

Чтобы изменить ситуацию, в республике создали рабочую группу. Она подготовит поправки в федеральный закон. Если их примут, владельцы квартир в домах с солнечными батареями смогут напрямую снизить свои расходы на коммунальные услуги.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Уфаводоканал ошибочно выставил пени в июньских квитанциях

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash