Хабиров объявил о скором запуске отопления в Башкирии

14:56, 15 сен 2025

В ближайшие дни в Башкирии начнётся отопительный сезон. По традиции, первыми тепло получат социальные объекты: больницы, школы и детские сады. Затем отопление появится и в жилых домах. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Конкретную дату запуска тепла в каждом городе и районе определят местные власти. Своё решение они должны согласовать с региональным Министерством ЖКХ, которое уже подтвердило полную техническую готовность систем к работе.

При этом Радий Хабиров подчеркнул, что власти будут ориентироваться на прогноз погоды. Если на улице будет тепло, отопление включать не станут, чтобы не «обогревать улицу» и не тратить ресурсы впустую.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный