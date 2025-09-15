Все новости Уфы и Башкортостана
Хабиров объявил о скором запуске отопления в Башкирии

Хабиров объявил о скором запуске отопления в Башкирии

14:56, 15 сен 2025

В ближайшие дни в Башкирии начнётся отопительный сезон. По традиции, первыми тепло получат социальные объекты: больницы, школы и детские сады. Затем отопление появится и в жилых домах. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Конкретную дату запуска тепла в каждом городе и районе определят местные власти. Своё решение они должны согласовать с региональным Министерством ЖКХ, которое уже подтвердило полную техническую готовность систем к работе.

При этом Радий Хабиров подчеркнул, что власти будут ориентироваться на прогноз погоды. Если на улице будет тепло, отопление включать не станут, чтобы не «обогревать улицу» и не тратить ресурсы впустую.

