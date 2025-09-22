В Башкирии изменятся сроки оплаты ЖКУ: у жителей будет больше времени

21:42, 22 сен 2025

С марта 2026 года в Башкирии начнут действовать новые единые сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг. Главное изменение для жителей многоквартирных домов — у них появится больше времени на оплату счетов.

Теперь оплачивать квитанции за ЖКУ и взносы на капитальный ремонт нужно будет до 15 числа каждого месяца, а не до 10, как сейчас. Сами квитанции, будь то бумажные или электронные, управляющие компании должны будут доставлять до 5 числа.

По мнению властей, единый стандарт сделает систему расчетов проще и понятнее для всех. Раньше жильцы могли сами устанавливать даты платежей на общем собрании, что иногда приводило к путанице. Новые правила вводят один порядок для всей республики, чтобы упорядочить процесс и дать людям дополнительное время на оплату.

Автор: Семен Подгорный