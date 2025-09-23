Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » ЖКХ в Башкирии »
logtype

Мэр Уфы назначил старт отопительного сезона на 25 сентября

Мэр Уфы назначил старт отопительного сезона на 25 сентября

21:54, 23 сен 2025

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о старте отопительного сезона в городе с 25 сентября. Решение принято из-за резкого похолодания: синоптики прогнозируют ночные температуры до +1°C и заморозки.

Однако тепло в квартиры дадут не сразу. По правилам, подача отопления в жилые дома начнётся только после того, как среднесуточная температура продержится ниже +8°C пять дней подряд.

Даже после официального старта батареи могут потеплеть не в первый день. На запуск и полный прогрев всех систем у коммунальных служб уходит до трёх суток. Если в указанный срок тепло в вашей квартире так и не появилось, можно обращаться в ответственные службы.

Куда звонить, если возникли проблемы:

Единая дежурно-диспетчерская служба Уфы: 8 (347) 277-09-11

МУП УИС: 8 (800) 250-52-80

«БашРТС»: 8 (800) 511-30-15

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии изменятся сроки оплаты ЖКУ: у жителей будет больше времени

Читайте также:

В Башкирии изменятся сроки оплаты ЖКУ: у жителей будет больше времени
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

В Башкирии потеплеет перед резким похолоданием
Общество в Башкирии
В Башкирии потеплеет перед резким похолоданием
В Уфе назвали условия отключения отопления
ЖКХ в Башкирии
В Уфе назвали условия отключения отопления
Отопительный сезон в Уфе стартует раньше срока
ЖКХ в Башкирии
Отопительный сезон в Уфе стартует раньше срока
В Башкирии обсудили сроки начала отопительного периода
ЖКХ в Башкирии
В Башкирии обсудили сроки начала отопительного периода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен