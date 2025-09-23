Мэр Уфы назначил старт отопительного сезона на 25 сентября

21:54, 23 сен 2025

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о старте отопительного сезона в городе с 25 сентября. Решение принято из-за резкого похолодания: синоптики прогнозируют ночные температуры до +1°C и заморозки.

Однако тепло в квартиры дадут не сразу. По правилам, подача отопления в жилые дома начнётся только после того, как среднесуточная температура продержится ниже +8°C пять дней подряд.

Даже после официального старта батареи могут потеплеть не в первый день. На запуск и полный прогрев всех систем у коммунальных служб уходит до трёх суток. Если в указанный срок тепло в вашей квартире так и не появилось, можно обращаться в ответственные службы.

Куда звонить, если возникли проблемы:

Единая дежурно-диспетчерская служба Уфы: 8 (347) 277-09-11

МУП УИС: 8 (800) 250-52-80

«БашРТС»: 8 (800) 511-30-15

Автор: Семен Подгорный