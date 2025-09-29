Почему в Башкирии не греют батареи и что делать: комментарий МинЖКХ
21:23, 29 сен 2025
В Башкирии начался отопительный сезон, но во многих домах батареи остаются холодными. Министерство ЖКХ республики объясняет, что это нормально для первых дней и связано с двумя основными причинами: воздушными пробками в трубах и тем, что система ещё не вышла на полную мощность.
Проблема может быть локальной, если воздух скопился в радиаторе одной квартиры, или общедомовой. Во втором случае для стравливания воздуха специалистам понадобится доступ к батареям на верхних этажах дома.
Куда звонить в Уфе, если отопления нет
Если у вас холодные батареи, сначала обратитесь в свою управляющую компанию. Если там не помогли, вот полезные телефоны:
Районные управления жилищного хозяйства:
- Советский — 8 (347) 200-23-36
- Орджоникидзевский — 8 (347) 286-00-90
- Калининский — 8 (347) 238-65-11
- Октябрьский — 8 (347) 235-66-95
Общегородские и экстренные службы:
- Городская диспетчерская — 8 (347) 235-48-00
- Ситуационный центр ЕДДС — 8 (347) 277-09-11
Поставщики услуг:
- «Уфимские инженерные сети» — 8 (800) 250-52-80
- «БашРТС» — 8 (800) 511-30-15
Что делать, если пришёл неверный счёт за тепло
Если вы получили счёт с ошибкой, действуйте последовательно:
- Обратитесь за разъяснениями в вашу управляющую компанию.
- Если УК не помогла, напишите жалобу поставщику услуг («БашРТС» или «УИС»).
- При отсутствии результата обращайтесь в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор.
Чем быстрее вы сообщите о проблеме, тем скорее её решат.
