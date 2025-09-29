Почему в Башкирии не греют батареи и что делать: комментарий МинЖКХ

21:23, 29 сен 2025

В Башкирии начался отопительный сезон, но во многих домах батареи остаются холодными. Министерство ЖКХ республики объясняет, что это нормально для первых дней и связано с двумя основными причинами: воздушными пробками в трубах и тем, что система ещё не вышла на полную мощность.

Проблема может быть локальной, если воздух скопился в радиаторе одной квартиры, или общедомовой. Во втором случае для стравливания воздуха специалистам понадобится доступ к батареям на верхних этажах дома.

Куда звонить в Уфе, если отопления нет

Если у вас холодные батареи, сначала обратитесь в свою управляющую компанию. Если там не помогли, вот полезные телефоны:

Районные управления жилищного хозяйства:

Советский — 8 (347) 200-23-36

Орджоникидзевский — 8 (347) 286-00-90

Калининский — 8 (347) 238-65-11

Октябрьский — 8 (347) 235-66-95

Общегородские и экстренные службы:

Городская диспетчерская — 8 (347) 235-48-00

Ситуационный центр ЕДДС — 8 (347) 277-09-11

Поставщики услуг:

«Уфимские инженерные сети» — 8 (800) 250-52-80

«БашРТС» — 8 (800) 511-30-15

Что делать, если пришёл неверный счёт за тепло

Если вы получили счёт с ошибкой, действуйте последовательно:

Обратитесь за разъяснениями в вашу управляющую компанию. Если УК не помогла, напишите жалобу поставщику услуг («БашРТС» или «УИС»). При отсутствии результата обращайтесь в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор.

Чем быстрее вы сообщите о проблеме, тем скорее её решат.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Хабиров объявил о скором запуске отопления в Башкирии

Автор: Семен Подгорный