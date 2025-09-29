Все новости Уфы и Башкортостана
Почему в Башкирии не греют батареи и что делать: комментарий МинЖКХ

Почему в Башкирии не греют батареи и что делать: комментарий МинЖКХ

21:23, 29 сен 2025

21:23, 29 сен 2025

В Башкирии начался отопительный сезон, но во многих домах батареи остаются холодными. Министерство ЖКХ республики объясняет, что это нормально для первых дней и связано с двумя основными причинами: воздушными пробками в трубах и тем, что система ещё не вышла на полную мощность.

Проблема может быть локальной, если воздух скопился в радиаторе одной квартиры, или общедомовой. Во втором случае для стравливания воздуха специалистам понадобится доступ к батареям на верхних этажах дома.

Куда звонить в Уфе, если отопления нет

Если у вас холодные батареи, сначала обратитесь в свою управляющую компанию. Если там не помогли, вот полезные телефоны:

Районные управления жилищного хозяйства:

  • Советский — 8 (347) 200-23-36
  • Орджоникидзевский — 8 (347) 286-00-90
  • Калининский — 8 (347) 238-65-11
  • Октябрьский — 8 (347) 235-66-95

Общегородские и экстренные службы:

  • Городская диспетчерская — 8 (347) 235-48-00
  • Ситуационный центр ЕДДС — 8 (347) 277-09-11

Поставщики услуг:

  • «Уфимские инженерные сети» — 8 (800) 250-52-80
  • «БашРТС» — 8 (800) 511-30-15

Что делать, если пришёл неверный счёт за тепло

Если вы получили счёт с ошибкой, действуйте последовательно:

  1. Обратитесь за разъяснениями в вашу управляющую компанию.
  2. Если УК не помогла, напишите жалобу поставщику услуг («БашРТС» или «УИС»).
  3. При отсутствии результата обращайтесь в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор.

Чем быстрее вы сообщите о проблеме, тем скорее её решат.

