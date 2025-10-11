Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии выросли платежи за отопление: новые тарифы и способы расчёта

18:55, 11 окт 2025

С 1 июля в Башкирии действуют новые тарифы на отопление, которые жители увидят в квитанциях за сентябрь. Отопительный сезон в республике начался 25 сентября.

Стоимость гигакалории для абонентов «БашРТС» теперь составляет 3292,93 рубля, для клиентов МУП «УИС» — 3295,48 рубля. Ранее тариф был 2831,17 рубля. Эти цены применяются в домах, где установлены общедомовые приборы учёта (ОДПУ).

Сумма в платёжке зависит от оснащения дома. Если установлен ОДПУ, жители платят за фактически потреблённое тепло. Если счётчика нет, плата рассчитывается по нормативу от Госкомитета по тарифам. В домах с индивидуальными счётчиками в квартирах оплата начисляется по показаниям, которые передают собственники.

Общедомовой счётчик выгоден жильцам. Он позволяет платить только за реально потреблённое тепло, а не по усреднённым нормативам. Показания ОДПУ также помогают выявить проблемы с отоплением, например, «перетоп» или «недотоп». Установку и обслуживание прибора оплачивают собственники.

Для сравнения, в соседнем Татарстане тарифы на тепло более чем в два раза ниже. С 1 июля максимальная стоимость гигакалории в Казани составляет 1322,98 рубля.

Чтобы избежать ошибок в начислениях, передавайте показания счётчиков до 25-го числа текущего месяца, а оплачивайте квитанцию — до 10-го числа следующего.

Автор: Семен Подгорный
Теги: тарифы
