Как пенсионерам в Башкирии вернуть деньги за капремонт

21:22, 29 окт 2025

Пенсионеры-собственники квартир в Башкирии могут вернуть часть или полную стоимость взносов на капитальный ремонт. Компенсация зависит от возраста: после 70 лет государство возвращает 50% взноса, а после 80 лет — 100%.

Кто может получить компенсацию

Льгота предоставляется, если соблюдены все условия:

Вы — собственник квартиры и не работаете.

Вы живёте один, с неработающими членами семьи или с людьми с инвалидностью I или II группы.

Компенсация — это возврат денег, а не освобождение от уплаты. Сначала вы, как обычно, оплачиваете квитанцию за капремонт, а затем государство перечисляет вам положенную сумму на счёт. Важно знать, что льготу можно оформить только на одну квартиру, даже если в собственности их несколько.

Куда обращаться

Для оформления компенсации и получения подробной консультации обратитесь в ближайший офис МФЦ или в районный отдел Республиканского центра социальной поддержки населения (РЦСПН). Вы также можете позвонить на горячую линию по телефону: 8 (800) 100-00-01.

Автор: Семен Подгорный