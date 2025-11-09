В Уфе на сутки отключат свет, воду и отопление в нескольких многоэтажках
21:54, 09 ноя 2025
В понедельник, 10 ноября, жителям нескольких домов в Октябрьском районе Уфы временно отключат коммунальные услуги. Это связано с плановым ремонтом сетей, который проведет городское управление жилищного хозяйства.
Отключения пройдут по следующим адресам и графикам:
- Проспект Октября, д. 56, 56/2, 60, 60/1 — с 10:00 до 18:00 не будет электричества, горячей воды и отопления.
- Улица Клавдии Абрамовой, д. 4 — с 09:00 до 18:00 отключат только электричество.
Чтобы подготовиться к отключению, рекомендуем заранее зарядить телефоны и внешние аккумуляторы. Если понадобится горячая вода, её можно налить в термос. Отопление отключат на восемь часов в дневное время, поэтому квартиры не успеют сильно остыть.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
