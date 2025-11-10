Чиновники в Башкирии сдали коммунальную технику в аренду предпринимателям оставив город без уборки

22:07, 10 ноя 2025

Администрация Туймазов сдала 25 единиц коммунальной техники в аренду частным предпринимателям, из-за чего город зарос грязью. При этом на контрактах по уборке бюджет потерял 32 миллиона рублей. Это выяснила специальная комиссия из Уфы, которая приехала в город 28 октября после критики от главы Башкирии.

Что увидела комиссия

Инспекторы насчитали более ста нарушений: обочины дорог и ограждения были грязными, повсюду валялся мусор, вдоль дорог рос бурьян, а разметка стёрлась. Уборкой занимались всего три машины. После проверки их число выросло до 17 — часть техники пришлось привезти из соседних районов. Однако даже спустя две недели город привели в порядок лишь частично и только там, где работала комиссия. Ещё одна проблема — газоны, которые расположены выше бордюров. Из-за этого земля и грязь постоянно смываются на проезжую часть.

Как город потерял деньги

Как сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова, администрация заключила с частниками договоры на летнее обслуживание. Сдача техники в аренду принесла в бюджет 7 миллионов рублей, а оплата услуг этих же подрядчиков обошлась в 39 миллионов. При этом уборку никто не контролировал, а акты выполненных работ подписывали формально.

Что будет дальше

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил Контрольно-счётной палате провести финансовую проверку в администрации Туймазинского района. Глава района Булат Мусин получил указание немедленно навести порядок в городе. Властям рекомендовали вернуть технику в собственность муниципалитета, выровнять газоны и закупить новые уборочные машины. Хабиров подчеркнул, что претензии адресованы чиновникам, а не жителям.

Автор: Семен Подгорный

Фото: министерство ЖКХ РБ / пресс-служба