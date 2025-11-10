Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » ЖКХ в Башкирии »
logtype

Чиновники в Башкирии сдали коммунальную технику в аренду предпринимателям оставив город без уборки

Чиновники в Башкирии сдали коммунальную технику в аренду предпринимателям оставив город без уборки

22:07, 10 ноя 2025

Администрация Туймазов сдала 25 единиц коммунальной техники в аренду частным предпринимателям, из-за чего город зарос грязью. При этом на контрактах по уборке бюджет потерял 32 миллиона рублей. Это выяснила специальная комиссия из Уфы, которая приехала в город 28 октября после критики от главы Башкирии.

Что увидела комиссия

Инспекторы насчитали более ста нарушений: обочины дорог и ограждения были грязными, повсюду валялся мусор, вдоль дорог рос бурьян, а разметка стёрлась. Уборкой занимались всего три машины. После проверки их число выросло до 17 — часть техники пришлось привезти из соседних районов. Однако даже спустя две недели город привели в порядок лишь частично и только там, где работала комиссия. Ещё одна проблема — газоны, которые расположены выше бордюров. Из-за этого земля и грязь постоянно смываются на проезжую часть.

Как город потерял деньги

Как сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова, администрация заключила с частниками договоры на летнее обслуживание. Сдача техники в аренду принесла в бюджет 7 миллионов рублей, а оплата услуг этих же подрядчиков обошлась в 39 миллионов. При этом уборку никто не контролировал, а акты выполненных работ подписывали формально.

Что будет дальше

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил Контрольно-счётной палате провести финансовую проверку в администрации Туймазинского района. Глава района Булат Мусин получил указание немедленно навести порядок в городе. Властям рекомендовали вернуть технику в собственность муниципалитета, выровнять газоны и закупить новые уборочные машины. Хабиров подчеркнул, что претензии адресованы чиновникам, а не жителям.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: министерство ЖКХ РБ / пресс-служба
Теги: Туймазы
Читайте также

Столица Башкирии готовится к весеннему клинингу
Общество в Башкирии
Столица Башкирии готовится к весеннему клинингу
В Белебее введут туристический налог с 2025 года
Экономика в Башкирии
В Белебее введут туристический налог с 2025 года
В Башкирии целый город остался без воды из-за аварии на водозаборе
ЖКХ в Башкирии
В Башкирии целый город остался без воды из-за аварии на водозаборе
Где в Башкортостане чаще гибнут от пагубного пристрастия к алкоголю? Рейтинг самых «пьяных» городов и районов
Потребитель в Башкирии
Где в Башкортостане чаще гибнут от пагубного пристрастия к алкоголю? Рейтинг самых «пьяных» городов и районов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен