В Уфе выбрали место для строительства нового снегоплавильного пункта

20:05, 12 ноя 2025

В Уфе построят третий снегоплавильный пункт. Он поможет быстрее очищать улицы от снега и экономить бюджетные деньги.

Новый объект разместят на пересечении улицы 50 лет СССР и проспекта Салавата Юлаева. Сейчас власти согласовывают проект межевания территории под строительство. Об этом сообщил Руслан Юсупов, исполняющий обязанности начальника управления коммунального хозяйства.

Сейчас в Уфе работают два аналогичных объекта — на улицах Трамвайной и Сагита Агиша. Они топят снег, а талую воду после очистки сливают в канализацию. Это экологичнее и дешевле, чем вывозить снежные массы на полигоны. Каждый из действующих пунктов экономит городскому бюджету около 80 миллионов рублей в год.

Помимо снегоплавильных пунктов, для уборки снега в городе продолжат использовать 14 полигонов.

Автор: Семен Подгорный