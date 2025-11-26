Все новости Уфы и Башкортостана
Коммунальные услуги в Башкирии подорожают дважды в 2026 году

21:12, 26 ноя 2025

В 2026 году жителей республики ждет двухэтапное повышение цен на услуги ЖКХ. Соответствующее распоряжение для регионов подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Когда и на сколько вырастут тарифы:

  • С 1 января — на 1,7%. Это плановая индексация, единая для всей страны.
  • С 1 октября — еще на 10,7%. Это предельный индекс, установленный правительством конкретно для Башкортостана.

Октябрьское повышение в 10,7% — это максимально допустимый рост платежа. Региональные власти не имеют права поднимать цены выше этой планки, но могут установить их ниже. Итоговая сумма в квитанции будет зависеть от тарифов конкретных поставщиков услуг, но в среднем по республике рост не превысит установленные пороговые значения.

Для сравнения: в Ставропольском крае, Дагестане и Тамбовской области тарифы осенью вырастут еще сильнее.

Автор: Семен Подгорный
Теги: тарифы
