Уфимцам дали больше времени на оплату коммуналки: новый срок — с 1 марта

22:11, 09 фев 2026

Жителям Уфы напомнили о важном изменении в оплате коммуналки. Как сообщает пресс-служба мэрии, с 1 марта вступают в силу поправки в Жилищный кодекс РФ — крайний срок оплаты ЖКУ сдвигается с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчётным.

Фактически у собственников жилья появится дополнительные пять дней на внесение платежей. Власти подчёркивают: своевременная оплата — прямая обязанность каждого владельца квартиры. От этого зависит бесперебойная подача воды, света и тепла, работа лифтов и проведение ремонтов. Просрочка грозит начислением пеней, отключением услуг и даже судебными разбирательствами.

При этом ситуация с долгами в столице Башкортостана постепенно улучшается. За 2025 год задолженность уфимцев за ЖКУ снизилась на 10% — минус 120 млн рублей. Однако общая сумма долга на 1 января 2026 года всё ещё внушительная — 2,642 млрд рублей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash