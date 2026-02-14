В Уфе назвали среднюю зарплату работников жилищных организаций
23:11, 14 фев 2026
Мэрия столицы Башкортостана сообщила о нехватке сотрудников в жилищных организациях и раскрыла данные об оплате труда.
Зарплата идёт по тарифной сетке: неквалифицированным рабочим присваивается 1-й разряд, квалифицированным — с 3-го по 5-й, управленцам — с 6-го по 12-й. Сумма включает оклад, надбавки и компенсации, минимальный порог привязан к МРОТ — 31 159 рублей.
По итогам 2025 года средний заработок рядового работника составил 44 500 рублей, администрации — свыше 50 500, сообщает Уфатайм.
Автор: Семен Подгорный
