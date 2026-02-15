Крыши 63 домов в Уфе починит единственный подрядчик за ₽724 млн

21:52, 15 фев 2026

Регоператор капремонта в Уфе подвёл итоги аукциона на ремонт кровель 63 многоквартирных домов — торги признали несостоявшимися. Контракт на 723,5 млн рублей уходит уфимской компании «Бургеоинжиниринг», единственному участнику. Договор заключат по начальной максимальной цене.

Финансирование — из взносов жильцов на капремонт. Завершить работы подрядчик обязан до 25 декабря 2026 года с пятилетней гарантией. Самый затратный объект — девятиэтажка на ул. Гафури, 101: на кровлю выделят 36,8 млн рублей. Крыша пятиэтажки на пр. Октября, 25 обойдётся в 21,9 млн, а дом на ул. Рихарда Зорге, 50/1 — в 18,9 млн.

Автор: Семен Подгорный