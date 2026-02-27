Все новости Уфы и Башкортостана
Больше не нужно спешить к 10-му: в России сдвинули срок оплаты коммуналки

09:44, 27 фев 2026

С 1 марта в России вступают в силу поправки в Жилищный кодекс и закон о ГИС ЖКХ, которые сдвигают предельный срок оплаты коммунальных услуг. Теперь последний день для внесения платы за ЖКУ — 15-е число каждого месяца, а не 10-е, как было раньше. То есть за февраль нужно заплатить до 15 марта включительно.

Причина — синхронизация графика коммунальных платежей с зарплатным циклом. По закону зарплату перечисляют дважды в месяц: с 1-го по 15-е и с 16-го по последний день. Так у граждан появляется возможность получить деньги и сразу оплатить квитанции без просрочек.

При этом сроки передачи показаний счётчиков не изменились — данные нужно направить не позднее 25-го числа текущего месяца.

Автор: Семен Подгорный
