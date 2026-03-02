Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » ЖКХ в Башкирии »
logtype

Долги за мусор спишут без заявлений: уфимцам предложили выгодную сделку

Долги за мусор спишут без заявлений: уфимцам предложили выгодную сделку

21:53, 02 мар 2026

Регоператор Уфы запустил акцию — при оплате долга за вывоз отходов пени спишутся сами. Действует до 15 апреля.

«Спецавтохозяйство по уборке города» запустило весеннюю акцию. С 1 марта по 15 апреля уфимцы могут закрыть долг за вывоз мусора — пени спишутся автоматически, без заявлений. Об этом рассказали в управлении комхоза Уфы.

Недобор регоператора на начало года — 381 млн рублей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Читайте также

Бывшего главу района Уфы Рустема Рахматуллина назначили руководить городской уборкой
Политика в Башкирии
Бывшего главу района Уфы Рустема Рахматуллина назначили руководить городской уборкой
Уфаводоканал ошибочно выставил пени в июньских квитанциях
ЖКХ в Башкирии
Уфаводоканал ошибочно выставил пени в июньских квитанциях
Столица Башкирии готовится к весеннему клинингу
Общество в Башкирии
Столица Башкирии готовится к весеннему клинингу
В Башкирии регоператору «ЭкоТранс» грозит отстранение из-за жалоб жителей
ЖКХ в Башкирии
В Башкирии регоператору «ЭкоТранс» грозит отстранение из-за жалоб жителей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен