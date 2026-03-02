Долги за мусор спишут без заявлений: уфимцам предложили выгодную сделку
21:53, 02 мар 2026
Регоператор Уфы запустил акцию — при оплате долга за вывоз отходов пени спишутся сами. Действует до 15 апреля.
«Спецавтохозяйство по уборке города» запустило весеннюю акцию. С 1 марта по 15 апреля уфимцы могут закрыть долг за вывоз мусора — пени спишутся автоматически, без заявлений. Об этом рассказали в управлении комхоза Уфы.
Недобор регоператора на начало года — 381 млн рублей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
