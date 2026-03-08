Срок оплаты ЖКХ сдвинули: россиянам дали лишних пять дней

21:38, 08 мар 2026

В России изменился срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги — теперь платить нужно не до 10-го, а до 16-го числа каждого месяца.

С 1 марта 2026 года в России начали действовать поправки в Жилищный кодекс, сдвигающие крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперёд. Об изменениях сообщает РИА «Новости».

Согласно обновлённой статье 155 Жилищного кодекса РФ, граждане теперь должны оплачивать коммунальные услуги до 16-го числа месяца, который идёт за расчётным периодом. Прежде этот рубеж был обозначен 10-м числом. Фактически это означает, что за февраль нужно было рассчитаться до 15 марта, а не до 10-го, как требовалось раньше.

При этом законодательство по-прежнему оставляет возможность установить другой срок. Сделать это можно через решение общего собрания собственников жилья, договор управления многоквартирным домом или соглашение с ресурсоснабжающей организацией. Нововведение затрагивает всех плательщиков по умолчанию, если иное не закреплено отдельным решением.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash