Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » ЖКХ в Башкирии »
logtype

Снег парализовал вывоз мусора в Уфе — Хабиров потребовал от Мавлиева срочно всё исправить

Снег парализовал вывоз мусора в Уфе — Хабиров потребовал от Мавлиева срочно всё исправить

20:56, 10 мар 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал ситуацию с вывозом мусора в Уфе и поручил мэру Мавлиеву лично решить проблему.

Радий Хабиров 10 марта на оперативке в Центре управления республикой признал — жалобы уфимцев на задержки с вывозом мусора резко пошли вверх. Об этом глава региона заявил лично.

По его словам, главная причина сбоев — снегопады, из-за которых мусоровозы физически не могут добраться до контейнерных площадок. Дороги и подъезды к дворам завалены снегом, техника буксует.

Однако отсылки на погоду Хабиров принимать отказался. Он обратился напрямую к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву с поручением взять ситуацию под персональный контроль. Глава республики подчеркнул необходимость наладить прямую коммуникацию с горожанами и устранить проблему максимально быстро. Жители, по выражению Хабирова, «прямо кричат» — и игнорировать это недопустимо.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Башкирия ставит школы под усиленную охрану — Хабиров подписал указ о новых мерах

Читайте также:

Башкирия ставит школы под усиленную охрану — Хабиров подписал указ о новых мерах
Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Правительство Башкирии подает в отставку
Политика в Башкирии
Правительство Башкирии подает в отставку
Глава Башкирии поручил предотвратить «большую беду» в Учалах
Политика в Башкирии
Глава Башкирии поручил предотвратить «большую беду» в Учалах
Хабиров призвал разобраться с водителем автобуса, который выгнал ребенка из-за карты «Алга»
Политика в Башкирии
Хабиров призвал разобраться с водителем автобуса, который выгнал ребенка из-за карты «Алга»
Глава Башкирии потребовал немедленно решить проблему с отоплением в Орджоникидзевском районе Уфы
Политика в Башкирии
Глава Башкирии потребовал немедленно решить проблему с отоплением в Орджоникидзевском районе Уфы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен