Снег парализовал вывоз мусора в Уфе — Хабиров потребовал от Мавлиева срочно всё исправить

20:56, 10 мар 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал ситуацию с вывозом мусора в Уфе и поручил мэру Мавлиеву лично решить проблему.

Радий Хабиров 10 марта на оперативке в Центре управления республикой признал — жалобы уфимцев на задержки с вывозом мусора резко пошли вверх. Об этом глава региона заявил лично.

По его словам, главная причина сбоев — снегопады, из-за которых мусоровозы физически не могут добраться до контейнерных площадок. Дороги и подъезды к дворам завалены снегом, техника буксует.

Однако отсылки на погоду Хабиров принимать отказался. Он обратился напрямую к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву с поручением взять ситуацию под персональный контроль. Глава республики подчеркнул необходимость наладить прямую коммуникацию с горожанами и устранить проблему максимально быстро. Жители, по выражению Хабирова, «прямо кричат» — и игнорировать это недопустимо.

Автор: Семен Подгорный