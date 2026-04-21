В Башкирии назвали дату окончания отопительного сезона

22:13, 21 апр 2026

Башкирия завершает отопительный сезон в штатном режиме. Министр ЖКХ Ирина Голованова на совещании в ЦУРе назвала крайний срок — 3 мая отопительный сезон закончится во всех муниципалитетах республики.

Логика простая: по нормативу тепло отключают, когда среднесуточная температура держится выше +8°C пять дней подряд. По прогнозам, запад республики пройдёт этот порог к 30 апреля, север — к 2 мая.

Семь районов и городов, включая Уфу, уже сидят без отопления. До конца недели к ним присоединятся ещё девять муниципалитетов.

Голованова оговорилась: прогнозы погоды — дело переменчивое, вопрос держат на контроле. Жители многоквартирных домов, впрочем, могут не ждать официальной даты — при наличии технической возможности общее собрание вправе проголосовать за досрочное отключение.

Автор: Семен Подгорный