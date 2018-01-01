В 18 домов одного из сел в Иглинском районе пришел газ

«Мы жили, замерзали. Дети одетые спали, мылись тоже с обогревателями, чтобы обогревалась комната. Часто болели. Надеемся, что будет тепло».

«Семь домов у нас по улице Гагарина и улице Железнодорожной не имели газоснабжения. Для этого 11,5 километра подводится межпоселковый газопровод со стороны села Урман».