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    В 18 домов одного из сел в Иглинском районе пришел газ

    slavin Сегодня, 12:3052
    В 18 домов одного из сел в Иглинском районе пришел газ
    В селе Кудеевский Иглинского района 18 многоквартирных домов в этом году перейдут на индивидуальное отопление. В населенном пункте завершается монтаж труб газоснабжения. По ним тепло придет в 220 квартир. Жители еще трех домов смогут регулировать температурный режим благодаря установке электрокотлов.

    Вероника Мигранова, жительница дома:
    «Мы жили, замерзали. Дети одетые спали, мылись тоже с обогревателями, чтобы обогревалась комната. Часто болели. Надеемся, что будет тепло».


    Такая модернизация в Кудеевском обойдется более чем в 15 млн рублей. 85% из этой суммы оплатил республиканский бюджет. В планах на следующий год – перевести на индивидуальное отопление еще 252 квартиры села.

    Ирина Филиппова, глава Кудеевского сельсовета:
    «Семь домов у нас по улице Гагарина и улице Железнодорожной не имели газоснабжения. Для этого 11,5 километра подводится межпоселковый газопровод со стороны села Урман».

    Источник: https://bash.news/
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    Метки: Иглинский район

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