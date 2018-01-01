В 18 домов одного из сел в Иглинском районе пришел газ

В селе Кудеевский Иглинского района 18 многоквартирных домов в этом году перейдут на индивидуальное отопление. В населенном пункте завершается монтаж труб газоснабжения. По ним тепло придет в 220 квартир. Жители еще трех домов смогут регулировать температурный режим благодаря установке электрокотлов.
Вероника Мигранова, жительница дома:
Такая модернизация в Кудеевском обойдется более чем в 15 млн рублей. 85% из этой суммы оплатил республиканский бюджет. В планах на следующий год – перевести на индивидуальное отопление еще 252 квартиры села.
Ирина Филиппова, глава Кудеевского сельсовета:
Источник: https://bash.news/
Вероника Мигранова, жительница дома:
«Мы жили, замерзали. Дети одетые спали, мылись тоже с обогревателями, чтобы обогревалась комната. Часто болели. Надеемся, что будет тепло».
Такая модернизация в Кудеевском обойдется более чем в 15 млн рублей. 85% из этой суммы оплатил республиканский бюджет. В планах на следующий год – перевести на индивидуальное отопление еще 252 квартиры села.
Ирина Филиппова, глава Кудеевского сельсовета:
«Семь домов у нас по улице Гагарина и улице Железнодорожной не имели газоснабжения. Для этого 11,5 километра подводится межпоселковый газопровод со стороны села Урман».
Источник: https://bash.news/
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Метки: Иглинский район